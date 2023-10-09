İsrail'in saldırıları enkaza çevirdi: Gazze'nin havadan görüntüsü Devam eden saldırılar sonucu Gazze enkaz yığınına döndü. Tel Aviv'den yapılan açıklamada, "Yeni başlıyoruz" mesajı verilirken, Gazze'deki son durum havadan görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Gazze ve çevresinde bombardımanlar durmak bilmiyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik roketli saldırıları ve sonrasında karadan yapılan sızmalar sonrası tansiyon yükseldi.

Hazırlıksız yakalanan İsrail'de savaş hali ilan edilirken, ordu alarm durumuna geçti ve 100 bin yedek asker göreve çağrıldı.

İsrail uçaklarından peş peşe hava saldırıları

Abluka altındaki Gazze Şeridi, bir kez daha İsrail uçaklarının hedefi haline geldi. İsrail savaş uçakları, tecrit uyguladığı bölgeye yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.

Saldırılar sonucu sivil can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hastane ve ambulansların kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.

Gazze enkaz yığınına döndü

Halihazırda zorlu şartların hüküm sürdüğü Gazze'ye yönelik İsrail Savunma Kuvvetleri'nin saldırıları havadan görüntülendi.

Gazze'de birçok noktaya bombardımanlar sonucu yoğun dumanların yükseldiği ve geniş çapta enkazın oluştuğu görüldü.

Bu görüntüler, kara saldırısına hazırlandığı belirtilen İsrail ordusunun Gazze sınırına yaptığı yığınağın ardından gerçekleştirildi.

Netanyahu: Orta Doğu'yu değiştireceğiz

Ülkesinin sürdürdüğü saldırıları değerlendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

"Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak." diyen Netanyahu, şöyle konuştu:

Harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz.

'Aksa Tufanı' saldırısı sonrası çatışmalar yoğunlaştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Bilanço ağırlaşıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.