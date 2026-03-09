İsrail’e 10 günde 50 kargo uçağıyla askeri sevkiyat

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik saldırıların başlamasının ardından geçen 10 gün içinde silah, askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağının İsrail’e ulaştığını duyurdu.

BİN TONDAN FAZLA ASKERİ MALZEME

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sevkiyat kapsamında getirilen askeri malzemelerin İsrail ordusuna teslim edildiği belirtildi. Uçaklarla taşınan askeri yükün toplamda bin tonun üzerinde silah, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizatı içerdiği kaydedildi.

SEVKİYAT ÜST DÜZEY TALİMATLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, askeri sevkiyatın İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Savunma Bakanlığı Müdürü Amir Baram’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Nakliyatın, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak yapıldığı ve önümüzdeki dönemde sevkiyatın artmasının beklendiği aktarıldı.

ABD VE ALMANYA'DAKİ MİSYONLAR ARACI OLDU

Sevkiyatın hangi ülkelerden yapıldığına ilişkin ayrıntı verilmezken, lojistik sürecin İsrail Savunma Bakanlığının ABD ve Almanya’daki misyonları aracılığıyla yürütüldüğü bildirildi.

İRAN: "AYLARCA SÜRECEK KAPASİTEMİZ VAR"

İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, İran’ın misilleme saldırılarına ilişkin, "Mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahibiz” demişti.

ABD, HAFTALARCA SÜRECEK BİR SAVAŞA HAZIRLIK YAPTI

ABD’li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı emri vermesi halinde ABD ordusunun İran’a karşı 'haftalarca sürecek operasyonlar' için hazırlık yaptığını bildirmişti. Planlanan operasyonun, ABD’nin İran’a karşı daha önce yaptığı tüm saldırılardan çok daha büyük çaplı olacağı belirtilmişti.

Yetkililerden biri, uzun süreli bir operasyonda ABD ordusunun “sadece nükleer altyapıyı değil, İran’ın devlet ve güvenlik tesislerini de vurabileceğini” söylemiş, ABD'nin, 'İran’ın misilleme yapmasını ve bunun bir süre boyunca karşılıklı saldırı ve misillemelere yol açmasını tamamen beklediği' vurgulanmıştı.