İsrail’in eski Başbakanı Barak’tan Netanyahu'ya karşı gece gündüz protesto çağrısı İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik tepkiler sürerken, eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.

"Netanyahu, zamanının dolduğunu anlayacak"

İsrail’de 1999-2001 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Barak, gösterilerin "Netanyahu zamanının dolduğunu ve halkın artık ona güvenmediğini anlayana kadar" devam etmesi gerektiğini vurguladı.



Barak, "Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak"

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)