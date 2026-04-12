İsrailli bakanlardan sert mesaj: İran’a saldırılar yeniden başlayabilir

Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseliyor. ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması, İsrail cephesinden sert açıklamaları beraberinde getirdi. İsrailli bakanlar, askeri seçeneğin yeniden masaya gelebileceğini vurguladı.

"ANLAŞMA OLMAZSA SALDIRI KAÇINILMAZ"

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, nükleer meselenin küresel bir güvenlik sorunu olduğunu savunarak, ABD’nin belirlediği “kırmızı çizgilerin” önemine dikkat çekti. Cohen, “Diplomatik çözüm sağlanamazsa İran’a yönelik saldırı ihtimali gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN İÇİN DE SERT ÇIKIŞ

Cohen, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarına ilişkin de daha geniş çaplı saldırılar yapılması gerektiğini öne sürdü. Mevcut müzakere sürecinin başarı şansını düşük gördüğünü belirten Cohen, bölgedeki gerilimin tırmanabileceğine işaret etti.

"SAVAŞ HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat ise yaptığı açıklamada, askeri hedeflerin henüz tamamlanmadığını savundu. ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirten Barkat, “Gerekirse yeniden savaşa döneriz ve hedeflerimize ulaşırız” dedi.

ABD İLE KOORDİNASYON VURGUSU

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, ABD’nin İran’ın nükleer programını engelleme konusundaki kararlılığının İsrail ile uyumlu olduğunu belirtti. Zohar, askeri müdahalelerin İran’ın nükleer kapasitesini sınırlayacağını savundu.

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI

ABD ve İran arasında İslamabad’da gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerden herhangi bir anlaşma çıkmadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sona erdiğini açıklarken, İran basını ise başarısızlığın nedenini Washington’un taleplerine bağladı.

BÖLGEDE KIRILGAN ATEŞKES

28 Şubat’ta başlayan karşılıklı saldırıların ardından 8 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkesin geleceği belirsizliğini koruyor. Taraflardan gelen son açıklamalar, bölgede askeri gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor.