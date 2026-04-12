Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda: Hedef ablukayı kırmak, strateji genişledi

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve gönüllüler tarafından oluşturulan Küresel Sumud Filosu, ikinci büyük girişimi için harekete geçti. İspanya’nın Barselona Limanı’nda toplanan çok sayıda tekne, daha önce engellenen misyonun bu yıl daha güçlü bir şekilde tekrarlanmasını amaçlıyor.

Filoya farklı ülkelerden katılım artarken, organizasyonun kapsamı da genişletildi. Bu yıl yalnızca deniz yoluyla değil, kara konvoyları ve siyasi girişimlerle de uluslararası kamuoyu baskısı oluşturulması planlanıyor.

"STRATEJİMİZİ BÜYÜTTÜK"

Filonun organizatörlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu, girişimin sadece sembolik bir hareket olmadığını belirterek, küresel bir dayanışma hedeflediklerini vurguladı.

Ordu, bu yıl planlamanın daha kapsamlı olduğunu ifade ederek, deniz filosuna ek olarak kara konvoylarının da oluşturulacağını ve uluslararası bir parlamenter kongre düzenleneceğini dile getirdi. Amaçlarının, hükümetler üzerinde daha güçlü bir etki oluşturmak olduğunu söyledi.

KATILIM ARTIYOR: "BU KEZ DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Organizatörler, filonun önceki girişimine kıyasla hem katılımcı sayısının hem de lojistik kapasitenin arttığını belirtiyor. Medikal ekipler, eğitimciler ve farklı meslek gruplarından gönüllülerin de yer aldığı filo, Gazze’ye ulaşma konusunda daha umutlu.

Eylül 2025’te gerçekleştirilen ilk girişimde bazı teknelerin Gazze kıyılarına 23 mil kadar yaklaştığı hatırlatılırken, bu sürecin bölgede kısa süreli de olsa balıkçılık faaliyetlerinin yeniden başlamasına katkı sunduğu ifade ediliyor.

"FİLİSTİN YALNIZ DEĞİL" MESAJI

Filonun Katalonya sözcülerinden Ariadna Masmitja ise Gazze’deki insani durumun giderek ağırlaştığına dikkat çekti. Masmitja, girişimin temel amacının yalnızca yardım ulaştırmak değil, aynı zamanda Filistin halkına uluslararası dayanışmayı göstermek olduğunu belirtti.

Filistin meselesinin küresel ölçekte baskı gören toplumların sembolü haline geldiğini ifade eden Masmitja, bu nedenle harekete geçmenin tüm dünya adına bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

HEDEF: GAZZE'YE ULAŞMAK

Barselona’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun, Akdeniz’in farklı noktalarından katılacak teknelerle büyüyerek yaklaşık 100 tekne ve 1000 kişilik bir grupla Gazze’ye ulaşması hedefleniyor.

Organizatörler, artan katılım ve uluslararası destek sayesinde bu kez hedefe ulaşacaklarına inandıklarını ifade ediyor.