İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ve Hamas arasında yapılan Gazze ateşkesine rağmen İsrail saldırılarını sürdürerek ateşkesi ihlal ediyor.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 38 yaşındaki Filistinli Muhammed Halid Muhammed el-Kahveci, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Beni Suheyla bölgesinde İsrail insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu hayatını kaybetti.

İSRAİL İHALARI BOMBALADI

Görgü tanıkları da İsrail'e ait İHA'nın Kahveci'nin bulunduğu bölgeye bomba attığını ve bunun sonucunda Kahveci'nin öldüğünü dile getirdi.

İSRAİL ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Filistinli Ala Mahmud el-Harrazin'in de (26) Gazze şehrinin doğusunda İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin doğusunda gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

MÜLTECİ KAMPI YAKININA HAVA SALDIRILARI

İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nın girişine yakın bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında ise çok sayıda Filistinli yaralandı.