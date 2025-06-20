İsrail'in Hayfa kentinde Gazze'yi andıran görüntüler

İran'ın "Sadık Vaat 3" olarak adlandırdığı operasyonun 15. dalgası kapsamında gerçekleştirilen saldırılar, İsrail'in savunma sanayiine ait merkezleri ve askeri altyapıları hedef alıyor. Operasyonun, özellikle İsrail'in füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeye odaklandığı belirtildi.

İranlı yetkililer, saldırıların artan yoğunlukla sürdürüleceğini ve hedefin askeri ve savunma sanayii noktalarına yönelik etkili misillemeler olduğunu vurguladı.

BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yeni füzeli saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, Hayfa'ya füze isabet etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı anları amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

HAYFA'DA GAZZE'Yİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

İsrail'in stratejik liman kenti Hayfa'ya düzenlenen füze saldırılarından biri görüntülenirken saldırı anlarında yaşananlar, Gazze'deki yıkımı andırdı.

İSRAİL KARŞILIĞINDA TEBRİZ'İ VURDU

İran füzeleri İsrail'i Hayfa kentini vurdu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre ise İsrail, İran'ın Tebriz kentini hedef aldı.

İSRAİL SALDIRILARI, GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Çatışmalar, 13 Haziran’da İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırılarıyla tırmanışa geçti. İsrail, İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve üst düzey askeri hedefleri hedef aldı.

Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve bazı üst düzey askerlerin yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda ayrıca 224 sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İran’ın karşı saldırısında ise İsrail’e fırlatılan balistik füzeler sonucu 24 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi yaralandı.

Gelişmeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in saldırılarını sert bir dille kınadı.