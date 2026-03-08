İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e yükseldi

İsrail, bölgede terör estirmeye devam ediyor.

28 Şubat'ta ABD ile koordineli olarak İran'a yönelik bir saldırı başlatan İsrail, bununla sınırlı kalmadı.

İlerleyen günlerde Lübnan da çok sayıda hava saldırısı ile hedef alındı.

CAN KAYBI 394'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıkladı.

SALDIRILAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

Lübnan resmi ajansı NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Eytit beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

SÜRGÜN EMRİ YENİDEN YAYINLANDI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri’nin güneyi için yayımladığı sürgün emrini paylaştı.

Savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ve son 2 senede İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle ağır hasar alan bölgenin tamamen boşaltılması isteyen İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah unsurları, tesisleri veya silahlarının yakınında olan herkes hayatını riske atmaktadır. ifadesini kullandı.

Hizbullah’ın faaliyetlerinin İsrail ordusunu o bölgede sert önlemler almaya zorladığını ileri süren Adraee, Lübnanlılara evlerini terk ederek Litani Nehri'nin güneyini tamamen boşaltma ve nehrin kuzeyine doğru hareket etme emrini yineledi.