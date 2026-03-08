İsrail'in Lübnan'a yönelik gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 43 kişi öldü

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ı vurmaya devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Eytit beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

AİLELER PARAMPARÇA OLUYOR

Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında 5'i aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, kayıp kişilerin bulunması için arama faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

SALDIRILAR TEK BİR BÖLGE İLE SINIRLI KALMIYOR

Sur ilçesine bağlı Cebel el-Batm kasabasındaki saldırıda ise ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA ETKİLENİYOR

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bati Sir beldesinde 3 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.

Sur kentindeki Kana beldesine yapılan hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye nakledildi.

KIRSAL BÖLGELER DAHA FAZLA HEDEFTE

Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesine yönelik saldırıda ise 2 kişi öldü.

İsrail Donanması, Lübnan'da Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ile Sur, Sayda ve Trablusşam kentlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

SALDIRILARIN DEVAM EDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.