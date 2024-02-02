İsrail'in Refah'a saldırı planı: BM 'Durum patlama noktasında' dedi Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Refah, umutsuz ve patlamaya hazır" denildi. Bundan sonra olacaklardan endişe edildiği belirtildi.

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AA & Ensonhaber

Gazze nüfusunun önemli bir bölümü, İsrail ordusunun saldırıları ve baskısı nedeniyle güneye göç etmek zorunda kaldı.

Çareyi Mısır sınırındaki Refah'a sığınmakta bulan Filistinliler için tehdit geçmiş değil.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinde durumun "patlama noktasına" ulaştığı uyarısında bulundu.

'Daha kötü olacak' uyarısı

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlendiği bilgilendirme toplantısında Refah kentinde devam eden saldırıların genişletilmesi ihtimaline dair Tel Aviv'den gelen açıklamalara ilişkin sorusunu, "Bunun, insanlar için daha kötü olmasından korkuyoruz." şeklinde cevapladı.

"Gazzeliler için korkuyoruz"

Geçmişte yaşananların endişeleri haklı çıkardığını ifade eden Laerke, "Hiç şüphesiz, (Refah'ta) yerinden edilmiş Gazzeliler için korkuyoruz." ifadesini kullandı.

"Refah, umutsuz ve patlamaya hazır"

Son günlerde Refah'a sığınmak isteyen ülke içinde yerinden edilmiş sivillerle ilgili derin endişelerini dile getiren Laerke, şöyle konuştu:

Binlerce Filistinli, halihazırda 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan güneye kaçmaya devam ediyor.



Refah, umutsuz ve patlamaya hazır ve biz bundan sonra olacaklardan korkuyoruz.

Gazze nüfusunun yarısı Refah'a sığındı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Kara saldırısı endişesi

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.