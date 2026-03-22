İsrail'in saldırılarında yerinden edilen hayvanlara Lübnanlı genç sahip çıktı

ABD-İsrail İran arasında başlayan savaş, günler sonra Lübnan'a sıçradı

Çevre coğrafyaları da hızla içine alan savaşta siviller ve hayvanlar etkileniyor.

HAYVANLARA BAKMAYA BAŞLADI

Bu kapsamda Lübnanlı Muhammed Habli, İsrail sakinleri tarafından yerinden edilip sahipsiz ve savunmasız kalan hayvanlara bakmaya başladı.

Saldırılardan etkilenen hayvanlara kendi imkanlarıyla bakan Muhammed Habli, birçok hayvana umut oluyor.

5 YILDIR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜYOR

İsrail ordusunun Lübnan’ı hedef aldığı saldırılarda geride kalan 'sessiz canlıları' kurtaran Habli, yaklaşık 5 yıldır hayvanlara yardım ettiğini, barınağındaki 300 köpek ile 80 kediye baktığını belirtiyor.