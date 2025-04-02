İsrailli aşırı sağcı bakan ve yandaşları Mescid- Aksa'yı bastı

AA

Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail'in zulmü bitmiyor...

Filistin topraklarında, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tüm sivilleri hedef alan İsrail, dini değerleri de ezmeyi sürdürüyor.

Gazze ile yapılan ateşkese en başından beri karşı olan ve sürekli katliam çağrısı yapan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, skandal bir olaya imza attı.

MESCİD-İ AKSA'YI BASTILAR

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, aşırılık yanlısı İsraillilerle birlikte gelen Ben-Gvir, polisin sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

YAHUDİ AYİNİ DÜZENLEDİLER

Meğaribe kapısından gruplar halinde giriş yapan İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmut ayini yaptı.

Ben-Gvir'in ofisi de ayrıntılara değinmeksizin Aksa'ya baskın yapıldığını doğruladı.