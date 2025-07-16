İsrailli bakan Ben Gvir: Şara'yı ortadan kaldırmalıyız

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı.

Suriye ordusunun Dürzilere yönelik uygulamalarını "aşağılayıcı" olarak nitelendiren Ben-Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esed’e suikast çağrısında bulundu. "İsrail’in Dürzi vatandaşlarını sevdiğini" belirten Ben-Gvir, Esed’i kastederek, “Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli de dün benzer bir çıkış yaparak, “Hamas’a benziyorsa, Hamas gibi konuşup davranıyorsa, o Hamas’tır” sözleriyle Esed’e yönelik suikast çağrısını yinelemişti.

İSRAİL-SURİYE GERİLİMİ TIRMANIYOR

13 Temmuz’da Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da Dürzi gruplarla bedevi Arap aşiretleri arasında bazı araçlara el konulmasıyla başlayan gerilim, küçük çaplı çatışmalara dönüştü.

İsrail hükümeti, Esed rejiminin zayıflamasının ardından Dürzi bölgelerinin kendi politik hattına yönelmesini desteklemiş; bu azınlığa hem askeri hem siyasi destek vaat etmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz son günlerde Suriye’ye yönelik saldırıların artacağı yönünde açıklamalar yaparken, İsrail ordusu da bugün Şam'a yönelik hava saldırısı düzenledi.