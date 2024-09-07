İsrailli bakana kum atan kadın tutuklanarak hapse atıldı Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e, sahilde yürüdüğü sırada kum atan savaş karşıtı 27 yaşındaki Noa Goldenberg tutuklanarak Neve Tirtza Kadın Hapishanesi'ne gönderildi.

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İHA

İsrail hükümeti ve halk arasında gerilim tırmanıyor.

Gazze'de süren katliama dur demeyen siyasiler, siviller tarafından ağır şekilde eleştiriliyor.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, dün başkent Tel Aviv’deki Geula plajına ziyaret gerçekleştirdi.

İSRAİLLİ BAKANI PROTESTO ETTİLER

Gazze yapılacak anlaşmayı engellediği iddiasıyla eleştirilen Gvir, ziyareti sırasında protesto edildi.

Sahildeki İsrail vatandaşları Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için henüz anlaşma sağlayamayan Ben Gvir’e tepki gösterdi.

"SEN KATİLSİN TERÖRİSTSİN"

İsrailliler, "Sen bir katilsin, sen bir teröristsin, senin yüzünden Gazze'de rehineler ölüyor. Burada yürümeye nasıl cesaret edersin?" şeklinde sloganlar attı.

O sırada denizde bulunan 27 yaşındaki Noa Goldenberg, İsrailli bakana avucuna aldığı bir miktar ıslak kumu fırlattı.

BAKANA KUM ATAN KADIN HAPSE ATILDI

Olay anına ilişkin görüntülerde öfkelenen Ben Gvir ve ekibinin kumun geldiği yöne doğru ilerlediği görüldü.

Kumu attığı tespit edilen Goldenberg, polis tarafından gözaltına alınarak Ramle şehrindeki Neve Tirtza Kadın Hapishanesi'ne gönderildi.

CEZAEVİNDE TUTULACAK

Geceyi cezaevinde geçiren Goldenberg’in bugün hakim karşısına çıkana kadar cezaevinde tutulması bekleniyor.

Gözaltına alınan hükümet karşıtı protestocuları temsil eden aktivist bir grup, Goldenberg'in tıbbi gerekçelerle serbest bırakılması için mahkemeye dilekçe verdi, ancak talepleri reddedildi.

"DİKTATÖRLÜK POLİSİ KIZIMIN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI"

Genç kadının annesi Sharon Goldenberg sosyal medya hesabından kızının parmaklıklar arkasındaki fotoğrafını paylaşarak, “Bu, Ben Gvir'e kum attığı gerekçesiyle sahilde gözaltına alınan kızım. Diktatörlük polisi, kronik hastalığı olan kızımın hayatını hiçbir gerekçe göstermeden tehlikeye atmaya ve onu gözaltında tutmaya karar verdi.

Sabıka kaydı yok, tehlikesi sıfır. Ama bu yukarıdan gelen bir talimat. Eğer dışarıda hala aklı ve kalbi olan biri varsa lütfen kızımı serbest bırakın” ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)