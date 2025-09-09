İsrailli bir asker düğün gününde intihar etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ordu içerisindeki intihar vakalarında artış yaşanıyor.

Bu intihar olayları, İsrail'in Gazze'de yaşattığı vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor.

ASKER DÜĞÜN GÜNÜNDE İNTİHAR ETTİ

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, 31 yaşındaki İsrailli bir yedek asker, düğün gününde evinde ölü bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, söz konusu askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İNTİHAR VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Bu olayın İsrail ordusundaki intihar vakalarının artması konusunda endişe verdiği aktarıldı.

İsrail Parlamentosu Alt Komitesi, ağustos ayında, Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda, özellikle yedek askerler arasında intihar vakalarında endişe verici bir artış yaşanmasını ele aldı.

İsrail ordusu konuya ilişkin verileri sunarak, bu olgunun azaltılması için destek hizmetlerinin genişletilmesini ve yeni girişimlerin başlatılmasını talep etti.

İNTİHARLAR, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ KOŞULLARDAN KAYNAKLANIYOR

Gazete söz konusu askerin intiharının nedenini açıklamamış olsa da, İsrail ordusunun Ağustos ayında yayımladığı bir araştırmaya göre, önceki vakaların çoğu, askerlerin Gazze Şeridi’nde çatışmalar sırasında maruz kaldıkları zor koşullardan kaynaklanıyor.

İNTİHAR EDEN ASKER SAYISI 18'E YÜKSELDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, bu ayın başında, "yılın başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını" bildirdi.

Haaretz'e göre, temmuz ayında yedi İsrail askeri intihar etti.