İsrailli provokatif Bakan Katz: Gazze'yi harabeye çeviririz

Hamas ile esir takası konusunda anlaşmaya sıcak bakmayan ve Gazze'yi tam işgal kararı alan İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarını yoğunlaştırdı.

Tel Aviv yönetimi, kara saldırılarına hazırlandığı Gazze kentinde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yüksek katlı binaları hava saldırılarıyla yıkmaya başladı.

YÜKSEK KATLI BİNALAR HEDEF ALINIYOR

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze kentinde şehrin simgesi olan çok sayıda yüksek katlı bina yıkıldı.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVSİZ KALDI

Filistinli kaynaklara göre, bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

"GAZZE KENTİ HARABEYE DÖNER"

İsrail'in provokatif Savunma Bakanı Katz da, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hamas'ı tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı, tüm esirleri serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Hamas'ı "yok edeceklerini ve Gazze kentinin harabeye döneceğini" ifade etti.