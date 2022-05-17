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    İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması

    İsveç Başbakanı Magdelena Andersson, ülkesinin ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yarın resmi başvuruda bulunacağını ve Türkiye ile tüm sorunları görüşmeye ve çözmeye hazır olduklarını söyledi.
    • 17.05.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 18:33
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    İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması

    Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası İskandinav ülkeleri, NATO'ya girmek için hareket geçti.

    İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik kararı karşısında Türkiye, ortaya net bir tavır koydu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin merkezi haline gelen İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve FETÖ'ye karşı tavır koymamaları halinde iki ülkenin de NATO üyeliğine sıcak bakmayacaklarını söyledi.

    Bunun üzerine İsveç Başbakanı Magdelena Andersson'dan bir açıklama geldi.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yarın resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

    "Türkiye ile iş birliği kurmayı dört gözle bekliyoruz"

    "İsveç ve Finlandiya olarak bu süreci el ele götürmeye karar verdik ve yarın birlikte başvuru yapacağız" diyen Andersson, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye ile iş birliği kurmayı dört gözle bekliyoruz. Tüm sorunları görüşmeye ve çözmeye hazırız"

    İsveç Başbakanı Andersson dan Türkiye açıklaması #1


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