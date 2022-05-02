İsveç: Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması neredeyse kesin

Dışişleri Bakanı Linde, NATO'ya katılım konusunda gerilimin tırmanacağını bildiklerini söyledi. Linde, Finlandiya konusunda da açıklamada bulundu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım süreçleri, Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Moskova yönetimi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin "Kuzey Avrupa'da olumsuz sonuçlar yaratacağı" konusunda uyarmıştı.

İsveç'ten NATO açıklaması

İskandinavya bölgesindeki söz konusu iki ülke, NATO'ya üyelik başvurusunu aynı anda yapma konusunda anlaştı.

Konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun "neredeyse kesin" olduğunu söyledi.

"Tansiyonun artacağını biliyoruz"

Linde, SVT televizyonuna verdiği demeçte, "Onların (Finlandiya) NATO üyeliği için başvuracaklarını az çok biliyoruz. Bu, tüm dengeyi değiştirir. Ülkelerimizden biri katılırsa tansiyonun artacağını biliyoruz." dedi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılıp katılmayacağına ilişkin görüşü sorulan Linde, "Bence bunu kesinlikle söyleyebilirsiniz." diye konuştu.

Karar önümüzdeki haftalarda bekleniyor

Reuters'ın haberine göre, hem İsveç hem de Finlandiya'nın söz konusu askeri ittifakta yer alıp almama konusunda önümüzdeki haftalarda karar vermesi bekleniyor.