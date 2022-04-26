İsveç ve Finlandiya'nın mayısta NATO'ya başvurması bekleniyor

İki ülke, 'Rusya tehdidi' nedeniyle askeri ittifakın bir parçası olmak için harekete geçti. Eş zamanlı başvurunun gelecek ay yapılacağı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı, İskandinav yarımadasından NATO'ya yeni katılımlarla ilgili süreci tetikledi.

İsveç ve Finlandiya, Avrupa'da patlak veren savaş nedeniyle askeri açıdan güvenliklerini sağlayabilmek adına NATO'da yer alma ihtimalini değerlendirmeye başlamıştı.

Mayıs ayında başvuru yapılabilir

Finlandiya basınından Iltalehti gazetesinin haberine göre, iki ülke, NATO ittifakına eş zamanlı üyelik başvurularını önümüzdeki ayın ortasından itibaren gönderme konusunda anlaştı.

Stockholm yönetimi, iki ülkenin NATO başvurusu için aynı gün, birlikte hareket etmesini önerdi. Helsinki hükümeti de bu teklifi kabul etti.

Hükümet kaynakları doğruladı

İsveç gazetesi Expressen de gelişmeyi hükümet kaynaklarından doğruladığını yazdı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Ukrayna'ya saldırıların ardından Avrupa'da güvenlik tablosunun yeniden şekillendiğini ve İskandinav bölgesindeki düşünceyi değiştirdiği konusundaki görüşlerini paylaşmıştı.

Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı

Marin, Moskova'nın tepkisine rağmen, söz konusu askeri ittifaka katılma konusunda başvuru yapıp yapmama kararının haftalar içinde alınacağını dile getirmişti.

Andersson da İsveç'in Rusya'dan gelecek her türlü hamleye hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmişti.

Moskova yönetimi, her iki ülkeyi NATO'ya katılmamaları yönünde uyarıyor.