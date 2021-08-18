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    İsveç’in güneyi sele teslim oldu

    Etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollar ve caddeler sular altında kalırken, vatandaşlar araçlarıyla yollarda mahsur kaldı.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 18:00
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    İsveç’in güneyi sele teslim oldu

    İsveç’in güneyinde etkili olan sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

    Gavle kentinde aşırı yağışlar beraberinde sel getirdi.

    Yollar ve caddeler sular altına kalırken, binaların bodrum katlarında yaşayan vatandaşlar su baskınları nedeniyle zor anlar yaşadı.

    YOLLAR ÇÖKTÜ

    Bazı sürücüler, yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.

    Farklı noktalarda yol çökmeleri meydana geldi.

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    POLİS UYARILARDA BULUNDU

    Polis, vatandaşlara evde kalmaları ve araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

    Gavle, başkent Stockholm'ün yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

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