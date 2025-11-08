İsveçli Sara Madelen Engmanin, Şırnak'ta Müslüman oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsveçli Sara Madelen Engmanin, Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde yaşayan Ümit Belen ile evlendi.

Engmanin, evlilik vesileyle araştırdığı İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Madelen Engmanin, bunun için Uludere İlçe Müftülüğüne başvurdu.

ENGMANİN 'MERYEM' İSMİNİ ALDI

İlçe Müftüsü Lokman Çeven, müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasiminde, İslam'ın temel prensiplerini anlatarak Engmanin'i bilgilendirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Engmanin, Çeven'in tavsiyesiyle "Meryem Sara" ismini aldı.

"BİZLER SADECE BU GÜZELLİĞE VESİLE OLDUK"

İslamiyet'in önemini anlatan Çeven, "İslamiyet, Allahutaala'nın kuluna nasip ettiği en büyük lütuftur. Bizler sadece bu güzelliğe vesile olduk. Rabbimiz yeni kardeşimize istikamet, huzur ve bereket ihsan eylesin." diye konuştu.

Çeven tarafından, Engmanin'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi.