İsveç'te aşırı sağcılardan İslam karşıtı gösteri İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı grup, Müslümanların ülkelerine gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

AA & Ensonhaber

İsveç'te bir grup aşırı sağcı, Odenplan'da toplanarak 'Ülkemizde Müslüman istemiyoruz' sloganları eşliğinde Segelstorg Meydanı'na doğru yürüyüş yaptı. Göstericiler, ülkede İslam'ın yasaklanmasını talep etti.

IRKÇILIK VE AYRIMCILIK KARŞITLARI DA GÖSTERİ YAPTI

Aynı bölgede Stockholm Antifaşist Derneği tarafından düzenlenen karşı gösteride ise ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sesler yükseldi. İsveçli aktivistler, 'Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz', 'İllegal insan yoktur' ve 'İsveç'te herkesin yaşama hakkı vardır' sloganlarıyla tepki gösterdi.

Göstericiler, 'Hep beraber ırkçılığa hayır', 'Irkçılığa karşı dur' ve 'Gençler ırkçıların karşısında' yazılı pankartlar taşıyarak, iki grup arasında gerginliklere rağmen polisin aldığı önlemler sayesinde çatışma yaşanmadı.