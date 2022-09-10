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    İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

    Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, gösteri düzenledi. Türkiye'yi hedef alan gösterilerde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açıldı.
    • 10.09.2022 - 18:24
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    İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

    İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

    Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları; Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

    Terörist Öcalan'ın posteri açıldı

    Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi.

    AA'nın haberine göre; göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

    İsveç te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı #1

    İsveç te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı #2


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