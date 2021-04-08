İsviçre, Türkiye'yi riskli ülkeler listesine aldı

Pandemi nedeniyle listeyi güncelleyen İsviçre, Türkiye'den dönüş yapacaklar için karantina şartı getirdi.

İsviçre, daha önce koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler/bölgeler" listesinde güncelleme yaptı.

Türkiye ilk kez "riskli ülkeler" listesinde yer aldı. Karara göre, Türkiye'den İsviçre'ye giriş yapanların, 10 gün süreyle belirlenen adreste karantinaya girmesi kararlaştırıldı.

İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE KARARI

Negatif test sonucu veya koronavirüs aşısının karantinadan muafiyet sağlamadığını bildiren Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği, şu açıklamayı yaptı:

"İsviçre'ye girişi takiben zorunlu karantina uygulamasına esas teşkil eden riskli ülkeler/bölgeler listesi İsviçre makamlarınca 7 Nisan'da güncellenmiştir.

10 GÜNLÜK ZORUNLU KARANTİNA

Düzenli aralıklarla güncellenen listede ilk kez ülkemiz de yer almıştır. Bu çerçevede, 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İsviçre'ye giriş yapmalarından geriye dönük olarak 10 gün içinde ülkemizde bulunmuş olan kişilerin, İsviçre'ye hava veya kara yoluyla girişlerini takiben 10 gün süreyle kendilerince belirlenecek bir adreste (ev, otel vb.) kendilerini karantinaya tabi tutmaları yasal açıdan zorunlu olacaktır.

NEGATİF TEST SONUCU VEYA AŞI MUAFİYET SAĞLAMIYOR



Karantinanın yedinci gününün sonunda alınacak negatif PCR test sonucunun ilgili kanton makamlarına sunulmasıyla alınabilecek izinle, 10 günlük karantina süresi sona erdirilebilecektir.

Negatif test sonucu veya COVID-19 aşısını tatbik ettirmiş olmak, karantinadan muafiyet sağlamamaktadır. Karantina şartının ihlali halinde, 10 bin CHF'ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabilmektedir."