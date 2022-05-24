İtalya ve Hırvatistan'dan AB'ye çağrı: Batı Balkanlar'a genişleyelim

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Ukrayna'daki çatışmaların, genişlemeyi öncelik haline getirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesi fikri, son günlerde tartışılıyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, daha önce yaptığı açıklamada, AB için "daha fazla entegrasyon" ve "doğuya doğru genişleme" gibi öneriler sunmuştu.

Batı Balkanlar'a genişleme gündemde

Son olarak, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Hırvatistan ile birlikte AB'nin Batı Balkanlar'a genişleme sürecinin yeniden başlaması konusunda aynı fikirde olduklarını dile getirdi.

Di Maio ve Hırvat mevkidaşı Gordon Grlic-Radman ile Roma'da İtalya-Hırvatistan Bakanlar Komitesi beşinci toplantısı dolayısıyla bir araya geldi. İki bakan, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

"Ukrayna'daki çatışma, genişlemeyi öncelik haline getirdi"

Dışişleri Bakanı Di Maio, "Bakan Grlic-Radman ile AB'nin Batı Balkanlar'a genişleme sürecinin yeniden başlaması görüşünü paylaştık.

Bu hususta, Hırvatistan'a 2020'deki dönem başkanlığı sırasında bu konudaki katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki çatışma, genişlemeyi bir öncelik haline getirdi." dedi.

AA'nın haberine göre, Di Maio, AB'ye entegrasyon ve genişleme sürecinin bu bölgede kesin istikrar açısından stratejik olduğunu ifade etti.

Yer altı kaynakları için münhasır ekonomik bölge anlaşması

İtalya ve Hırvatistan arasındaki iş birliğinin enerji alanında büyük potansiyel barındırdığını belirten Di Maio, iki ülke hükümetinin Adriyatik’te yer altı kaynakları için münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladığını söyledi.

Grlic-Radman da İtalya-Hırvatistan ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu dile getirerek, iki ülkenin Adriyatik'in ana aktörleri olduğunu ve bu ortak denizi koruma ve kaynakları değerlendirme konusunda büyük ortak sorumlulukları olduğunu kaydetti.