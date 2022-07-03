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    İtalya’da çığ: 5 ölü, 8 yaralı

    İtalya’nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Marmolada Dağı’nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda en az 5 kişi hayatını kaybett, 8 kişi de yaralandı.
    • 03.07.2022 - 19:11
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    İtalya’da çığ: 5 ölü, 8 yaralı

    İtalya’da buzul felaketi yaşandı.

    Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları’nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları’nın en yüksek noktası Marmolada Dağı’nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

    Arama-kurtarma operasyonu başladı

    Çok sayıda Alp Dağları Ulusal Arama-Kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği ve helikopter desteği ile bölgede arama-kurtarma operasyonu düzenlediği aktarıldı.

    İHA'nın aktardığına göre yetkililer, buz kütlesinin iki noktadan kırılarak çığa neden olduğu ifade etti. Dün ise Marmolada'da yaklaşık 10 derecelik bir sıcaklık artışı olduğu aktarılmıştı.

    İtalya’da çığ: 5 ölü, 8 yaralı #1

    İtalya’da çığ: 5 ölü, 8 yaralı #2


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