İtalya'da eski başbakan Berlusconi, seçimlerde aday olmayı düşünüyor

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, eylülde yapılacak erken genel seçimlerde senatör olabilmek için aday olmayı düşündüğünü söyledi.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde İtalyan siyasetinde, sağ ve sol cephelerde seçim kampanyası çalışmaları sürüyor.

Merkez sağ ittifak içinde yer alan Forza Italia Partisi’nin lideri ve eski başbakan Silvio Berlusconi, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Senato için aday olmayı düşünüyorum. Forza Italia dışından bile birçok kişiden gelen baskılar sonrasında bu şekilde hepimiz mutlu olacağız." dedi.

"Yapacaklarıma bakıyorum"

Berlusconi, merkez sağ ittifak içindeki liderlik mücadelesiyle çok ilgilenmediğini belirterek, "Bu çok da tutkulu olduğum şeyler değil. Ben daha çok ne yapacağımla, mali baskıya ve yargı baskısına karşı mücadeleyle ilgileniyorum." diye konuştu.

85 yaşındaki Berlusconi, 1994’te siyasete atılmış ve İtalya’nın cumhuriyetle yönetildiği 1946’dan bu yana en uzun süre başbakanlık yapan isim olmuştu.

Senatörlükten azledilmişti

Berlusconi, vergi kaçırdığına hükmedilen bir davadan aldığı mahkumiyet ve 6 yıl siyasetten men kararı dolayısıyla Kasım 2013’te Senato’da yapılan oylama sonrası senatörlükten azledilmişti.

Siyasetten men yasağının kalktığı 2019’da Avrupa Parlamentosu (AP) Seçimleri için aday olan deneyimli lider, AP'ye seçilmişti.