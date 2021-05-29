Şubat ayından bu yana aktif halde olan Etna Yanardağı’nda gece vakti patlama gerçekleşti. Püsküren lavlar, geceyi aydınlattı.

İtalya'nın güneyinde, Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı’nın 16 Şubat tarihinden bu yana devam eden hareketlerine bir yenisi daha eklendi.

Avrupa’nın en aktif yanardağlarından olan Etna’da, 28 Mayıs Cuma gecesi lav patlamaları gerçekleşti.

Gece vakti yaşanan patlamada, kızıl lavlar geceyi aydınlattı.

GÜNEY KRATERİNDEN AKTI

Halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu 3 bin 330 metrelik Etna Yanardağı’nda lavlar, güney kraterinden aşağı aktı.

Lavların akışkan ve kızıl görüntüsü, görsel bir şölen sundu.

25 KEZ PATLAMA YAŞANDI

Sık sık patlamalar meydana gelen Etna Yanardağı, çevresinde nadiren zarara yol açmakta.

Yetkililer, güneydoğu kraterinde bu yıl 25 kez patlama yaşandığını duyurdu.

İtalya’da Etna Yanardağı lavları geceyi aydınlattı VİDEO

