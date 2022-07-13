İtalya'da hükümet, çöküşle karşı karşıya

Başbakan Draghi, koalisyon ortaklarından gelen taleplere tepki gösterdi. Hükümet ortakları arasında erken seçim ihtimali konuşuluyor.

İtalya'da koalisyon hükümeti, sancılı günlerden geçiyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin geniş katılımlı koalisyon hükümeti, 5 Yıldız Hareketi'nin çekilme tehdidini yerine getirmesi durumunda çökme riskiyle karşı karşıya kaldı.

İtalya'da koalisyon krizi

Eski Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız hareketinin üst düzey isimleri, perşembe günü yapılacak güven oylaması öncesinde bir dizi politika talebi yayınlayarak, koalisyonda kalıp kalmayacaklarına karar vermek için toplantı düzenledi.

İtalya'da halk, 2023'ün ilk yarısında sandık başına gidecek. Draghi'nin son 18 aydır liderliğini yaptığı koalisyonun üyeleri arasında ise gerilim artıyor.

Erken seçim çağrısı

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Roma'da düzenlediği basın toplantısında, 5 Yıldız'ın koalisyondan çekilmesi halinde partisinin de Draghi'yi desteklemeye devam etmeyeceğini açıkladı.

Salvini, bu şartlarda erken seçimin "en iyi çözüm" olduğunu savundu.

Ayrıca Salvini, "Koalisyon partisi, hükümet kararnamesine destek vermezse artık yeter. Seçime gitmemiz gerektiği açık." dedi.

Başbakan Draghi: Hükümet ültimatomlarla çalışmaz

Reuters'ın haberine göre, merkez soldaki Demokrat Parti (PD) de 5 Yıldızsız yeni bir hükümet kurmak istemiyor.

Gerilimi azaltmak isteyen Başbakan Draghi, 5 Yıldız'ın politika önceliklerinin çoğunun hükümetinkilerle örtüştüğünü dile getirirken, koalisyon ortaklarından gelen sürekli taleplere karşı ise uyardı.

Draghi, "Bir hükümet ültimatomlarla çalışmaz, varoluş amacını kaybeder." diyerek, 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten çekilmesi durumunda başbakan olarak devam etmeye istekli olmayacağını sözlerine ekledi.