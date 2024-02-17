İtalya'da inşaat halindeki yapı çöktü: En az 3 ölü İtalya'nın Floransa kentinde inşaat halindeki bir yapının çökmesi sonucu en az 3 işçi yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

İtalya'nın Floransa kentinin de bulunduğu Toskana Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, inşaat halindeki bir yapının çökmesi olayından 8 kişinin etkilendiğini belirterek enkaz altından sağ çıkarılan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Toskana Bölgesel Yönetimi'nin sivil savunmadan sorumlu yetkilisi Monia Monni ise daha sonra şantiye girişinde basına yaptığı açıklamada, "Olayda 3 ölü, hayati tehlikesi bulunmayan 3 yaralı ve 2 de kayıp var" dedi.

Basına yansıyan haberlerde ölü sayısının 5'e çıkmasından endişe edildiği belirtilirken Floransa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.

Yas ilan edildi

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise kentte yas ilan etti.

Görgü tanıkları çökme anını, "Bomba patlamasına benzeyen çok yüksek bir ses çıktı" şeklinde anlattı.

Başbakan Giorgia Meloni de hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.