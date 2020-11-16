İtalya'da koronavirüs 504 can daha aldı

İtalya'da koronavirüs salgınında, ölenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak 45 bin 733'e yükseldi.

İtalya'da koronavirüsün ikinci dalgasında, ölü sayıları artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 354 kişiye korona tanısı konuldu.

Salgının başlangıcından bu yana koronaya yakalanan kişi sayısı 1 milyon 205 bin 881 oldu.

Aktif hasta sayısı 717 bin 784'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 492'ye çıktı.

504 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak, 45 bin 733'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 554 artarak 442 bin 364 oldu.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN SAYISINI ARTIRDIK"

Sağlık Bakanı Roberto Speranza La Stampa gazetesine verdiği demeçte, ülke genelinde uyguladıkları 3 aşamalı risk ve buna uygun tedbir stratejisinin işlediğini görmek bakımından önlerindeki 7 ila 10 günlük sürecin belirleyici olacağını söyledi.

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri de yaptığı açıklamada, "İtalya'da mart ayında 5 bin 179 yoğun bakım yatağımız vardı ve salgın zirve yaparken hasta sayımız yaklaşık 7 bindi. Bugün ise yoğun bakım ünitelerinin sayısını artırdık ve yaklaşık 10 bine çıkardık. Bu sayı gelecek ay 11 bin 300 olacak. Bugün yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 400 civarında. Dolayısıyla yoğun bakım üniteleri üzerinde baskı yok." ifadelerini kullandı.