İtalya'da mafya operasyonu: İçlerinde bir rahibe de var...

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İtalya'dan dünya kamuoyuna yansıyan bir haber okuyanları şaşkına çevirdi.

Ülkenin en güçlü mafya ağı olan "Ndrangheta" isimli oluşuma yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda 57 yaşındaki rahibe Anna Donelli de dahil olmak üzere toplamda 25 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, Başbakan Giorgia Meloni'nin lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri partisinden eski bir meclis üyesi ve iktidarın koalisyon ortağı Lig partisinden eski bir siyasetçi de tutuklandı.

İTALYA'DA MAFYA OPERASYONU: BİR RAHİBE DE GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Lombardiya ve Veneto bölgelerinin yanı sıra güneydeki Calabria'daki çeşitli kasabalarda yapılan şafak baskınlarında polis tarafından 1,8 milyon eurodan fazla yasadışı kazanç ele geçirildi.

Şüpheliler gasp, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, çalıntı mal alma, tefecilik, vergi suçları, kara para aklama ve Lig politikacısının durumunda olduğu gibi oy satın alma gibi suçlarla itham ediliyor.

İtalya'nın Kardeşleri siyasetçisinin “suçların işlenmesi sırasında” kendisini çetenin hizmetine sunduğu iddia ediliyor.

CEZAEVİNDEKİ MAHKUMLARLA BAĞLANTI KURUYORDU

Rai'nin haberine göre, 2010 yılından bu yana Milano'daki San Vittore cezaevinde gönüllü olarak çalışan rahibe Donelli, Pavia ve Roma'daki cezaevlerinde de görev yaptı.

Müfettişler, rahibenin “ruhani rolünün” mahkumlarla bağlantı kurmasını sağladığını ve “cezaevi tesislerine serbestçe erişmesine” izin verdiğini söyledi.

Calabria'da ortaya çıkan Ndrangheta, dünyanın en zengin organize suç gruplarından biri.

Bu yılın başlarında, örgüte karşı bir baskının parçası olarak birçok Avrupa ülkesinde düzenlenen koordineli baskınlarda 130'dan fazla kişi gözaltına alındı.