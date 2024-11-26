İtalya'da yanan araçta mafya babasının oğlunun ölü bedeni bulundu

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İtalya'da korku dolu bir hava hakim

Dünyanın en güçlü organize suç çetelerinden biri olarak bilinen Ndrangheta ailesinin yeniden savaş başlatma ihtimali gündeme geldi.

Yerel halk, tekrar mafyalar arası bir çatışma ihtimali nedeniyle korkuya sürüklendi.

MAFYA LİDERİNİN OĞLU ÖLÜ BULUNDU

"Barbarlar" olarak adlandırılan mafya ailesinin liderinin oğlu Antonio Strangio, bir süredir kayıp olarak aranıyordu.

Strangio, yanmış bir araçta ölü olarak bulundu.

İtalyan polisi yanmış araçta, Ndrangheta ailesinin oğullarına ait olduğunu iddia ettiği yanmış kemikler, bir kolye ve dişler olduğunu tespit etti.

ÖLÜM İLANI YAYINLANDI

İtalyan polisi, bulunan kalıntıların kime ait olduğunu belirleyebilmek için çalışma başlattı. "Strangio'dan geriye kalanlar" olduğunu ileri süren aile, ölüm ilanını yayınladı.

Yayınlanan ilanda, “Strangio ve Scalia aileleri olarak herkese teşekkür ederiz. Fakat taziye için ziyaretçi kabul etmeyeceğimizi bildiririz." açıklaması yer aldı.

"İTALYA TEKRAR CEHENNEME DÖNECEK"

Son on yıldır polis koruması altında yaşayan İtalyan gazeteci Michele Albanese, Strangio'nun suikasta kurban gitmesi halinde İtalya'nın tekrar "cehenneme" dönebileceği konusunda uyardı.

Albanese, "Bu aileler, Ndrangheta ailesinin en tepesindeki aileler. Bu nedenle halk arasında endişe hakim. Henüz ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmadı ama en azından toplum yeniden korkuya sürüklendi." dedi.

Albanese ayrıca, İtalya'nın bazı kesimlerinde onlarca yıldır kan davasının sürdüğünü belirtti.