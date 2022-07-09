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    İtalya'daki çığ felaketinde can kaybı arttı

    İtalya'daki Marmolada Dağı'nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu.
    • 09.07.2022 - 20:18
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    İtalya'daki çığ felaketinde can kaybı arttı

    İtalya'nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları’nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları’nın en yüksek noktası Marmolada'da 3 Temmuz'da buzul parçasının kopması sonucu çığ felaketi meydana gelmişti.

    Can kaybı 11 oldu

    Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasının ardından olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

    İHA'nın haberine göre uzmanlar, İtalya’daki buzulların iklim değişikliği nedeniyle normalden daha hızlı eridiğini belirtti.

    İtalya daki çığ felaketinde can kaybı arttı #1


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