İtalya'nın Sicilya Adası, 48.8 ile en yüksek sıcaklığı kaydetti

İtalya'nın Sicilya Adası, 48.8 ile en yüksek sıcaklığı kaydetti

Avrupa'da şimdiye kadar görülen en yüksek değerdeki sıcaklık, İtalya'da kayıtlara geçti. Yetkililer, sıcak hava dalgasının yeni yangınları tetikleyebileceğinden endişe ediyor.

Doğu Akdeniz'i etkisi altına alan sıcaklıkların ardından İtalya'nın Sicilya Adası'nda başlayan yangınlar henüz söndürülemedi.

Alevler; Sicilya'yı kasıp kavururken, ağaçları yok ediyor. Adanın güney ve orta kesimlerindeki evler de tehdit altında.

İTALYA'DA SICAKLIK REKORU KIRILDI

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Sicilya'nın güneyindeki Floridia kasabasında sıcaklık 48.8 santigrat dereceye ulaşarak, Avrupa'da şimdiye kadar görülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

1977'DE YUNANİSTAN'DA KAYDEDİLEN SICAKLIK

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre, Avrupa'da daha önce kaydedilen en yüksek sıcaklık, 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da 48 santigrat derece olarak ölçüldü.

AFRİKA'DAN GELİYOR

İtalya'daki son sıcak hava dalgası, Lucifer olarak da adlandırılan ve Afrika'dan gelen yüksek basınçlı atmosfer kütlesinden kaynaklanıyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Öte yandan İtalya'da itfaiye ekipleri, Sicilya ve Calabria'da son 12 saatte 3 binden fazla müdahalede bulunduklarını söyledi. Müdahaleler kapsamında 7 yangın söndürme uçağı görev aldı.

Tarım Bakanı Stefano Patuanelli, "Her şeyini kaybedenlere ekonomik yardım sağlayarak bu durumun üstesinden gelmeliyiz." dedi.

AKDENİZ ALEVLERE TESLİM: YUNANİSTAN, CEZAYİR...

Sıcak havaların körüklediği yangınlar, son haftalarda güney Avrupa'da patlak verirken, İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yıkıma yol açtı. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki birçok köy boşaltıldı.

Akdeniz'in diğer ucundaki ülke olan Cezayir'de de çıkan yangınlarda en az 65 kişi hayatını kaybetti.