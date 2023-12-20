İzlanda'da yanardağ patlaması sonrası kül bulutu uyarısı yapıldı Yetkililer, kül bulutlarının başkent Reykjavik'e ulaşacağını söyledi. Duman kokusunun kilometrelerce mesafeden hissedildiği belirtildi.

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AA

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlamasının etkileri sürüyor.

Patlamanın ardından alarm durumuna geçilirken, şimdi de kül bulutu uyarısı yapıldı.

Yarımadada kaydedilen depremleri takiben 18 Aralık Pazartesi günü yaşanan yanardağ patlamasının ardından çevre şehirler için uyarı verildi.

Başkent için kül bulutu uyarısı

Duman ve kül kokusu yanardağın 30 kilometre uzağından bile hissedilirken, kül bulutlarının gün içinde başkent Reykjavik'e ulaşacağı uyarısında bulunuldu.

Başkentte yaşayanlar, patlama anında gökyüzünde "kırmızı parıltılar" gördüklerini aktardı.

Hava yolu ulaşımında aksaklık yok

İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, yanardağ patlaması nedeniyle ülkenin hava yolu ulaşımında herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.

Acil durum ilan edildi

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), 18 Aralık'ta Grindavik'in yakınlarında yanardağ patlaması yaşandığını duyurmuştu.

Büyük patlama niteliğinde

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına işaret ederek olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)