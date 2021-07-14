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Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı
Askeri hastaneye kaldırılan Bolsonaro'ya bazı tıbbi testler uygulanacak.
- REUTERS
- 14.07.2021 - 15:02
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da askeri hastaneye kaldırıldı.
Bolsonaro'nun çarşamba günü erken saatlerde karın ağrısı yaşadığı kaydedildi.
TEST UYGULANACAK
Hastaneye kaldırılan Bolsonaro'ya tıbbi testler uygulanacağı belirtildi.
Jair Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyası sırasında bağırsaklarından bıçaklanmıştı.