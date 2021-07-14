Euro
10.1503
-0.14%
Dolar
8.5954
-0.28%
Altın
502.83
0.37%
Borsa
1.364
1.28%
Bitcoin
280.238
-1.58%
EXEN Coin
26.10
-0.34%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

    Askeri hastaneye kaldırılan Bolsonaro'ya bazı tıbbi testler uygulanacak.
    • REUTERS
    • 14.07.2021 - 15:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da askeri hastaneye kaldırıldı.

    Bolsonaro'nun çarşamba günü erken saatlerde karın ağrısı yaşadığı kaydedildi.

    TEST UYGULANACAK

    Hastaneye kaldırılan Bolsonaro'ya tıbbi testler uygulanacağı belirtildi.

    Jair Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyası sırasında bağırsaklarından bıçaklanmıştı.

    Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir