Japonya Başbakanı Kişida'nın yapay zeka uyarısı: Sahte içerikler toplumsal çatışmaya yol açabilir Başbakan Kişida, yapay zekayla elde edilen sahte içeriklerin toplumlarda istikrarsızlık oluşturabileceğini söyledi. Kişida, "Bölünmeler olabilir" uyarısında bulundu.

AA

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hızla gelişen yapay zeka uygulamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Başbakan Kişida, Seul'de düzenlenen 3. Demokrasi Zirvesi'nin çevrimiçi oturumunda konuya değindi.

Yapay zeka teknolojilerinin, demokrasiler üzerindeki etkilerine değinen Kişida, sahte haberlerin, "toplumsal çatışma ve bölünmeye" yol açabildiğini ileri sürdü.

Yapay zeka ve istikrarsızlaştırma uyarısı

Kişida, yapay zeka tarafından oluşturulan "sahte video ve ses içeriklerinin insanların doğru ve yanlış bilgileri ayırt etmesini zorlaştırdığını" ifade etti.

Japon Başbakan, "Toplumu istikrarsızlaştırabilir" şeklinde nitelediği bu durumun, insanların, siyasi seçim yapma yeteneğini engelleyebileceğini savundu.

"Toplumda bölünmelerin oluşmasına neden olabilir"

Dijital teknolojilerin nefret söyleminin yayılmasını kolaylaştırdığını belirten Kişida, şöyle dedi:

Bu, toplumda bölünmelerin oluşmasına ve sağlıklı müzakerelerin engellenmesine neden olabilir.

Başbakan Kişida, bu noktada "daha güçlü mücadele"nin önemini vurguladı.

Yapay zeka tartışmalarına öncülük etmek istiyorlar

G7 2023 Dönem Başkanı olarak geçen yıl Hiroşima'da düzenledikleri Liderler Zirvesi'ne atıfta bulunan Kişida, burada başlattıkları "Hiroşima Yapay Zeka Süreci" ile üretken yapay zeka ilkelerine yönelik tartışmalara öncülük etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

"Tüm ülkeler için ortak bir sorun"

"Dezenformasyonun yayılması tüm ülkeler için ortak bir sorun." diyen Kişida, buna karşı uluslararası düzeyde ortak anlayış ve iş birliği gerektiğini yineledi ve ekledi:

Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken, demokrasi dahil evrensel değerleri savunmak amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)