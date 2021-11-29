Japonya, Omicron varyantının ardından sınır önlemlerini artırdı

Yeni varyant nedeniyle belirlenen ülkelerden Japonya'ya gidecek yolculara yönelik önlemler uygulanacak.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, ülkeleri alarma geçirmeye başladı.

Güney Afrika varışlı ve çıkışlı seyahatler askıya alınırken, sıkı tedbirlere ilişkin son karar Japonya'dan geldi.

JAPONYA'DA OMICRON ALARMI

Japonya, Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı sebebiyle sınır önlemlerini artırdı.

Kyodo ajansının haberine göre hükümet, Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine ekledi.

10 GÜNLÜK KARANTİNA ŞARTI

Bu ülkelerden Japonya'ya ulaşan yolcular, önceden belirli tesislerde 10 gün karantinaya girecek ve bu sürenin 3, 6 ve 10. günlerinde PCR testine alınacak.

GÜNEY AFRİKA'YA SEYAHAT YASAĞI

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat geçmişi bulunan yolcuların, bu uygulamaya tabi tutulacağı daha önce duyurulmuştu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.