Japonya sallandı! Önce 5.7 ardından 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Japonya'da art arda yaşanan şiddetli depremlerin ardından tsunami alarmı verildi. Uzmanlar, 5 metrelik tsunaminin beklendiğini açıkladı.

İHA

Japonya, doğal afet denince akla gelen ilk ülkelerden biri...

Dünyanın aktif yanardağının yüzde 10’u gibi bir bölümünün yer aldığı fay hatlarının üzerinde bulunan ülkede, yılda hemen hemen yaklaşık bin 500 deprem yaşanıyor.

Japonya, yeni yılın ilk gününde de sallandı.

Peş peşe iki büyük deprem

Öğle saatlerinde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 5.7 olarak açıklandı.

Ardından çok geçmeden 7.4 büyüklüğünde daha şiddetli ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Tsunami uyarısı verildi

İshikawa bölgesi kıyılarından deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Dalgalarının 5 metreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)