Japonya'da alevlere teslim olan uçağın neden patlamadığı açıklandı Haneda'da karanlığı aydınlığa çeviren uçak yangını, havacılıktaki hayati kuralları bir kez daha akıllara getirdi. Uçağın patlamama sebebiyle ilgili yakıt ayrıntısına dikkat çekildi.

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ensonhaber.com

Japonya Hava Yolları'nın Haneda'ya giden uçağındaki yolcular ve mürettebat ölümden saniyelerle kurtuldu.

Uçağın büyük bölümü alevlere teslim olduktan sonra kül yığınına dönüşürken, ölüm yaşanmadı.

Yolcuların zarar görmeden uçağı nasıl terk edebildikleri gündem olurken, patlamanın yaşanmamasıyla ilgili ihtimaller de inceleniyor.

Salı akşamı yerel saatle 17.45 civarında, Sapporo kentinden havalanan Airbus A350-900 tipi JAL 516 sefer sayılı uçak, Haneda Havalimanı'na inerken Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpıştı. Sahil Güvenlik uçağındaki altı kişiden beşi öldü.

Alevlerin yuttuğu uçak dünyanın gündeminde

Uçak alevler tarafından adeta yutulurken, çarpışma anında patlama meydana gelmemesi facianın büyümesini önledi. Söndürme işlemleri yaklaşık üç saat sürdü.

Uçak, daha kolay yanan karbon fiber kompozitlerle kaplı. A350'nin yanma şeklinin havacılıkta nispeten yeni bir olgu olduğu belirtiliyor.

Düşük miktardaki yakıt patlamayı önledi

Söz konusu yolcu uçağının, muhtemelen iniş sırasında taşıdığı düşük miktardaki yakıtın, yangının yoğunluğunu en aza indirme ihtimaline işaret edilerek, bunun da olası bir patlamayı önlemiş olabileceği kaydedildi.

Ticari uçakların, yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yolculuk için gereken yakıtın yalnızca yüzde 10'una kadar fazla yakıtla çalıştığına dikkat çekildi.

Yüzde 10 fazladan yakıt ayrıntısı

The Guardian'ın aktardığına göre, yüzde 10 fazladan yakıt, uçağı uçuş planında belirtilen alternatif havalimanına götürmeye yetecek düzeyde bulunuyor.

Öte yandan uçakların iç kısımları, güvenli tahliyeyi sağlamak için alevleri mümkün olduğu kadar uzun sürede yayacak şekilde tasarlanıyor.