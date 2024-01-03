Japonya'daki facianın izleri: Küle dönen yolcu uçağı görüntülendi Kullanılamaz hale gelen uçağın yol açtığı faciadan geriye kalanlar, gün aydınlanınca gözler önüne serildi.

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ensonhaber.com

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı faciaya sahne oldu.

Pistte bulunan sahil güvenlik uçağı ile iniş yapan Japonya Hava Yolları'na ait uçak çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle alevlere teslim olan uçaktaki 367 mürettebat ve 12 yolcu tahliye edildi.

Gün aydınlanınca enkazın boyutu ortaya çıktı

Alevler kısa sürede uçağı sararken, dehşete düşüren anlar gün aydınlanınca daha net bir şekilde ortaya çıktı.

Havadan çekilen görüntülerde, uçağın kullanılamaz hale gelmesi göze çarpıyor. Yolcuların zamanında tahliye edilmesi, ölümcül kazanın önüne geçti.

516 sefer sayılı uçağın büyük bir bölümü kül yığınına dönüştü.

Uçak kazası soruşturması

Asya ülkesindeki güvenlik otoriteleri, uçak kazasıyla ilgili kapsamlı soruşturmaya hazırlanıyor.

Japan Today'in aktardığına göre, soruşturmaya aşina olan kaynaklar, Japonya Güvenli Taşımacılık Kurulu'nun (JTSB), uçağın üretildiği Fransa ve iki motorunun üretildiği Birleşik Krallık'taki kurumların katılımıyla soruşturmayı yürüteceğini söyledi.

Uzmanlar, kesin bir neden belirlemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Pist güvenliğiyle ilgili endişeler var

Kaza, Avrupa'nın önde gelen çift motorlu jeti Airbus A350'nin 2015'ten bu yana faaliyette olduğu ilk çarpıcı kaza olarak kayıtlara geçti.

2023 yılı ön verilerine göre, sahil güvenlik uçağının kendi uzunluğunun üç katı uzunluğundaki jet uçağıyla çarpışması, havacılığın en güvenli yıllarından birinde meydana geldi.

Söz konusu olay aynı zamanda pistte çarpışma ve ihlal riski konularında yapılan uyarıların ardından yaşandı.

ABD merkezli Uçuş Güvenliği Vakfı (FSF), hava yolu trafiğinin daha sıkışık hale gelmeye başladığı bir dönemde, pist ihlallerinde artışın önüne geçilmesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

Pist ihlalinin sonuçları son derece ciddi olabilir

İhlalleri önlemeye yönelik yıllar süren çabalara rağmen, bu durumun halen yaşandığına dikkat çekildi.

Pist ihlali riskinin küresel bir soruna dönüştüğü ve böyle bir ihlalin potansiyel sonuçlarının son derece ciddi olabileceği vurgulandı.

Havacılığın en ölümcül kazası 1977'de yaşandı

1977'de İspanya adası Tenerife'de iki Boeing 747'nin çarpışması ve 583 kişinin ölümü, havacılığın en ölümcül kazası olarak öne çıkıyor.