Japonya'da yanan uçaktan tahliye edilenler, korku dolu anları anlattı Faciaya uçak içinden tanıklık edenler, zorlu anları farklı ifadelerle özetledi. Kabin içi gaz ve dumanla dolarken, yolcular ölümle burun buruna geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Japonya'yı sarsan uçak kazası, yankılanmaya devam ediyor.

Başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japonya Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Sahil Güvenlik uçağıyla çarpıştıktan sonra alevlere teslim oldu.

Uçaktan 397 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken, ölümden kıl payı kurtulan yolcular panik anlarını anlattı.

Uçaktaki yolcuların yaşadığı dehşet

Havalimanına vardıktan kısa süre sonra çıkan yangının ardından yolcular, tahliye kaydıraklarını kullanarak uçağı terk etmeyi başardı.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, duman ve ısının hızla yayıldığı kabinden bir çocuk, "Hadi gidelim artık!" şeklinde çığlık attı.

"Ağızlarımızı ve burunlarımızı kapattık"

Yerel saatle 18.00'de meydana gelen kazanın öncesinde pencere kenarında oturan 35 yaşındaki yolcu, şöyle dedi:

Sanki uçak yere inerken bir şeye çarpıyormuş gibi bir çarpma hissettim. Pencerenin dışında bir kıvılcım gördüm. Kabin gaz ve dumanla doluyordu.



Bize eğilip ağızlarımızı ve burunlarımızı kapatmamız talimatı verildi. Uçak yanmaya başladıktan sonra bile uçaktan hızlı bir şekilde çıkamadık. Kaçmamız 5 dakikadan fazla sürdü.

Sahil Güvenlik uçağında can kayıpları yaşandı

Airbus A350 uçağındakilerin tamamı tahliye edilirken, diğer uçaktaki 6 Sahil Güvenlik görevlisinden 5'i hayatını kaybetti.

Eşi ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte uçakta bulunan 33 yaşındaki yolcu, yangın çıktıktan sonra dumanlar yayılırken, yaşananların daha tehlikeli bir hal alacağını hissettiğini anlattı.

Dumanı solumamak için mücadele ettiler

Uçakta yolculara sakin olmaları yönünde anons yapıldı. Ailesini korumaya çalışan söz konusu yolcu, dumanı solumamak için başını yere yakın tutarak ailesini "Her şey yolunda." ifadeleriyle cesaretlendirmeye çalıştı.

"Çocuklar ağlıyor ve çığlık atıyordu"

29 yaşındaki eşi de şu ifadeleri kullandı:

Duman o kadar kötüydü ki, uçuş görevlileri ışıkları parlattıktan sonra ancak ayaklarımızı görebiliyorduk. Bazıları zorlukla nefes alıyordu. Diğer çocuklar ağlıyor ve çığlık atıyordu.

"Kabin içi giderek daha sıcak hale geldi"

İlk olarak uçağın kabininin arka kısmında görülen alevler, kısa sürede büyüyerek tüm uçağı sardı. Pencere ve kapılar yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştı. Uçak, bir saat içinde küle döndü.

40'lı yaşlarındaki bir diş doktoru, "Kabin içi giderek daha sıcak hale geldi. Hayatta kalamayacağımı düşündüm." diye ekledi.