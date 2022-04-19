Uzak Doğu ülkesinde yapılan açık artırmada, 1 kilo yeşil çay yapraklarının satışı gerçekleştirildi.

Japonya'da yetiştirilen yeşil çay için sezon açılış programı düzenlendi.

Programın açılışında elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay yapraklarının satışına ilişkin açık artırma düzenlendi.

"Lezzetli çaylar üretmeye çabalıyoruz"

Şizuoka Japon Çay Halinde, eyaletin Fujinomiya bölgesinde yetiştirilen yeşil çayla ilgili programda konuşan Hal Başkanı Uçino Yasuhide, yükselen yakıt ve ham madde maliyetleri karşısında sektörün "lezzetli çaylar üretmeye çabaladığını" söyledi.

Sabah saatlerindeki açık artırmaya yoğun ilgi gösteren müşteriler, hal tüccarlarıyla giriştiği sıkı pazarlıklar sonucu toptan ve perakende olarak çay satın aldı.

Japonya'da elle yoğrulan çay 15 bin 400 dolara alıcı buldu VİDEO



15 bin 400 dolara satıldı

AA'nın haberine göre; ortalama 5 bin yen (39 dolar) satış rakamının görüldüğü açık artırmada, elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay yapraklarının 1,96 milyon yene (15 bin 400 dolar) alıcı bulduğu kaydedildi.

Küresel çay endüstrisi için 2024 beklentisi

Birleşmiş Milletler'in (BM) projeksiyonuna işaret edilen Forbes'in haberine göre, küresel çay endüstrisinin 2024 yılına kadar 21,3 milyar dolar değere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çin ve Hindistan, pazarın en büyük payını sahip. BM'ye göre, çay sektörü 2020'de koronavirüsün tetiklediği ekonomik durgunluklara karşı dirençli olduğunu ortaya koydu.