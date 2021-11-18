Japonya'da yeni yıl öncesi koronavirüs uyarısı

Japonya Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, yeni yıl etkinlikleri kapsamında koronavirüs vakalarının artabileceği ihtimaline karşı tedbirlerin sıkılaştırılmasını istedi.

Japonya Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, düzenlediği basın toplantısında, havaların soğuması sebebiyle, halkın kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirdiğine işaret ederek, koronavirüs tedbirlerinin artırılmasını talep etti.

Goto, “Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yıl sonuna doğru artırması bekleniyor. Halktan bulaşmaya karşı temel önlemleri almalarını istiyoruz.” dedi.

YÜZDE 75’İ İKİ DOZ AŞILI

Japonya nüfusunun yaklaşık yüzde 75'inin koronavirüse karşı çift doz aşılandığını bildiren kamu yayıncısı NHK, sağlık uzmanlarının, son haftalarda düşük seyreden vakaların yeniden yükselişe geçebileceği uyarısı yaptığını aktardı.

VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 18 BİNİ GEÇTİ

Japonya’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 726 bin 268’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 349’a yükseldi.

Ülke genelinde, 78 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

GÜNLÜK KABUL EDİLEN YOLCU SAYISI ARTIRILIYOR

Öte yandan Japonya hükümeti, düşük seyreden vakalar dolayısıyla sınır kapılarında uyguladığı yolcu kabul sınırını yükseltmeyi planlıyor.

26 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, halihazırda 3 bin 500 olan ülkeye günlük kabul edilen yolcu sayısı, 5 bine çıkarılacak.

Sınır kapılarındaki koronavirüs denetlemeleri de artırılacak.