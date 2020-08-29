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- Jared Kushner, İsrail-BAE uçuşuna katılacak
Jared Kushner, İsrail-BAE uçuşuna katılacak
- Haber Merkezi
- 29.08.2020 - 09:44
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından ilk ticari uçuş pazartesi günü gerçekleştirilecek.
İsrailli El Al Hava Yolları'nın açıklamasında, uçuşun ilk kez doğrudan Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılacağı kaydedildi.
KUSHNER ABU DABİ'YE UÇACAK
Uçuşta İsrail ve ABD'den heyetler yer alacak. ABD'li heyette Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Orta Doğu Temsilcisi Avi Berkowitz ve İran Temsilcisi Brian Hook yer alacak.
İsrailli heyete bu ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat başkanlık edecek.
MASADA HANGİ KONULAR OLACAK
BAE'de yapılacak görüşmelerde havacılık, turizm, ticaret, finans, sağlık, enerji ve güvenlik konularının ele alınacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaştığını duyurmuştu.