Jens Stoltenberg: Zamanı gelince Afganistan'dan ayrılacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'da kalma veya bu ülkeden çekilme konusunda değerlendirme yapacaklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jens Stoltenberg, 17-18 Şubat'ta yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantının sonucunu önceden tahmin edemeyeceğini belirten Stoltenberg, Afganistan konusunda gidilecek yol hakkında istişarelerin sürdüğünü, tüm müttefiklerin Afganistan'daki barış sürecini desteklediğini vurguladı.

"TALİBAN ŞİDDETİ AZALTMALIDIR"

Stoltenberg, Afganistan'daki tüm tarafların barış sürecini tarihi bir fırsat olarak görüp iyi niyetle müzakereleri yürütmesini istedi.

"Şu mesajı vermek istiyorum. Taliban şiddeti azaltmalıdır. İyi niyetle görüşmeler yapıp El Kaide gibi uluslararası terör gruplarıyla çalışmayarak taahhütlerine bağlı kalmalıdır." diyen Stoltenberg, NATO'nun sahadaki gelişmeleri izleye devam edeceğini bildirdi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE AFGANİSTAN'DAN AYRILACAĞIZ"

ABD'nin Taliban ile yaptığı anlaşma gereği 1 Mayıs'ta tüm uluslararası askerlerin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini hatırlatılan Stoltenberg, bunu hala mümkün görüp görmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gerektiğinden fazla kalmakla gereğinden erken ayrılma arasında doğru dengeyi bulmalıyız. Afganistan'ın yeniden terör örgütlerinin sığınacağı bir liman haline dönüşmesine izin veremeyiz. Asker sayılarını sürekli değerlendireceğiz. Mevcudiyetimizi ciddi şekilde azaltmıştık. Birkaç yıl önce 130 bin askerimiz muharip harekatlardaydı. Şu anda 10 bin civarında ve eğitim ve danışmanlık misyonundalar. Nispeten az bir sayıyla orada bulunabilmemiz Afganistanlıların kendi kapasitelerini oluşturmalarına yardım etmemiz sayesinde mümkün oldu."

Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'daki şiddetin sorumlusu olduğunu ifade ederek, "İstişare edeceğiz, koordinasyon içinde hareket edeceğiz ve kararları birlikte alacağız. Müttefikler olarak Afganistan'a birlikte gittik, birlikte ayarlamalar yapacağız ve zamanı geldiğinde birlikte ayrılacağız." diye konuştu.