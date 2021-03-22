Jens Stoltenberg'den, NATO savunmasında Türkiye vurgusu

Avrupa'nın korunmasında Türkiye'nin kritik role sahip olduğunun altını çizen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, transatlantik bağların zayıflamasının Avrupa'yı böleceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in gündeminde NATO savunması ve Türkiye'nin bu konudaki kritik rolü vardı.

"NATO, AVRUPA'NIN SAVUNMASINDA ÖNEMLİ"

Yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Avrupa'nın savunmasında NATO'nun çok önemli yer edindiğini vurguladı.

Stoltenberg, bunun sadece NATO değil Avrupa Birliği (AB) tarafından da kabul edildiğini söyledi.

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN KORUNMASI İÇİN KRİTİK ÖNEMDE"

Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90'ının aynı zamanda NATO ülkelerinde yaşadığını ancak savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sinin AB ülkelerince yapıldığını belirterek, Avrupa'nın savunmasıyla ilgili, "Bu kısmen para meselesi ama aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, transatlantik bağlarını zayıflatacak her girişimin sadece NATO'yu zayıflatmayacağını, aynı zamanda Avrupa'yı böleceğini kaydetti.

"SORUMLUSU PUTİN"

NATO Genel Sekreteri'nin gündeminde Rusya konusu da vardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullandığı hatırlatılan ve kendisinin de aynı ifadeyi kullanıp kullanmayacağı sorulan Stoltenberg, Rusya'nın son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan bir tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini ve ülkedeki muhaliflere baskı uyguladığını söyledi.

Stoltenberg, "Hepsi bu değil. Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir. Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz. Bunlara muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil. NATO'da ayrıca Rusya'nın Afganistan'daki NATO askerlerinin öldürülmesi için ödül koyduğuna yönelik haberlerden de endişeliyiz. Bütün bunların hepsi kabul edilebilir davranış modeli değil. Biz sağlam ve güçlü durmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda caydırıcılık, savunma ve bunun yanında diyalog içeren çift yönlü yolu takip edeceğiz." dedi.

AFGANİSTAN'DA TÜM SEÇENEKLER MASADA

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında bilgi verirken de bakanların, bu yıl Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

NATO'nun önündeki sınamaları Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Çin'in yükselişi, iklim değişikliği, terör tehdidi, gelişmiş siber saldırılar ve yıkıcı teknolojiler şeklinde sıralayan Stoltenberg, ittifakı güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, toplantıda, ABD'nin geçen yıl Taliban ile yaptığı anlaşma gereği 1 Mayıs'a kadar Afganistan'daki uluslararası güçlerin çekilmesi konusunun da ele alınacağını belirterek, "Şu anda tüm seçenekler açık kalmaya devam ediyor. Afganistan'daki güvenlik durumu zorlu. Askerlerimizi güvende tutmak için gerekli tüm önlemleri alacağız." dedi.