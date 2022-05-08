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    Jill Biden, Ukrayna'da Olena Zelenska ile görüştü

    Biden'ın eşi, Ukraynalı First Lady Zelenska ile bir araya geldi. Biden, "Buraya Anneler Günü'nde gelmek istedim" derken, Zelenska da "Sizin desteğinizi hissediyoruz" ifadesini kullandı.
    • 08.05.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 17:45
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    Jill Biden, Ukrayna'da Olena Zelenska ile görüştü

    Slovakya'da temaslarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Amerikalı First Lady Biden, Ukrayna'yı ziyaret ederek, burada ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska ile görüştü.

    "Anneler Günü'nde gelmek istedim"

    Slovakya'nın Kösice kentinden araçla Ukrayna'nın Uzhhorod kasabasına geçen Biden, Zelenska ile bir okulda bir araya geldi.

    Anneler Günü dolayısıyla Zelenska'ya bir buket çiçek veren Biden, "Buraya Anneler Günü'nde gelmek istedim. Ukrayna halkına bu savaşın durması gerektiğini, zalimce olduğunu ve ABD halkının Ukrayna halkının yanında olduğunu göstermeye geldim." ifadesini kullandı.

    "Desteğinizi her zaman hissediyoruz"

    Zelenska da Biden'ın tehlikeli bir zamanda Ukrayna'ya yaptığı ziyarete işaret ederek, "Sizin desteğinizi ve liderliğinizi her zaman hissediyoruz." ifadesini kullandı.

    Jill Biden, Ukrayna da Olena Zelenska ile görüştü #1

    Jill Biden'ın temasları

    AA'nın haberine göre; Jill Biden, görüşmenin ardından programına devam etmek için Kösice'ye geri döndü.

    Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı mülteci annelerle geçirmek için Romanya ve Slovakya'yı ziyaret etmişti.

    Jill Biden, Ukrayna da Olena Zelenska ile görüştü #2

    Jill Biden, Ukrayna da Olena Zelenska ile görüştü #3

    Jill Biden, Ukrayna da Olena Zelenska ile görüştü #4


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