Joaquin Phoenix’e iki film için servet teklif edildi

Joaquin Phoenix’e iki film için servet teklif edildi

En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödüllü Joaquin Phoenix’e Joker'in devam filmleri için 50 milyon dolar teklif edildiği öne sürüldü.

Joker filmiyle bu yıl En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünü kazanan ABD'li oyuncu Joaquin Phoenix'e Joker 2 ve Joker 3 için bir servet teklif edildiği iddia edildi.

The Mirror'a konuşan sektörden bir kaynak Phoenix'in iki devam filmi için görüşme yaptığını öne sürdü.

“TAVRI DEĞİŞTİ”

Gizli kaynak, “Joaquin önce tek bir Joker filmi yapma niyetindeydi. Ancak şimdi bu konudaki tavrı değişti. Geçen yılki tartışmalara rağmen karakteri tekrar oynamak istediğini söylüyor. Hala görüşme aşamasındalar ancak senaryolar yazılıyor ve Joaquin bununla çok meşgul.” dedi.

İddialar arasında, yapımcı şirket Warner Bros'un iki devam filmi için Phoenix'e 50 milyon dolar önerdiği de yer aldı.

1 MİLYAR DOLAR GİŞE İLE REKOR KIRMIŞTI

DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan Joker filmi, 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak rekor kırmıştı.

The Joker filminde canlandırdığı rolüyle Phoenix, Oscar'ın yanı sıra Altın Küre ve BAFTA'da da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştı.